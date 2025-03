Ilrestodelcarlino.it - “Dal dolore nascono fiori”, Carboni infiamma il Duse

Bologna, 10 marzo 2025 – Si apre il sipario del Teatroe la sala gremita si alza in piedi in uno scroscio di applausi e il coro “Luca, Luca”: Lucatorna sul palco, e il pubblico lo accoglie con rispetto, garbo e grande entusiasmo. “Ci vuole un fisico bestiale”. Lo cantano tutti da decenni, e questa sera Lucasi è messo a nudo per raccontarne il significato più profondo. Portico del Pavaglione e opere d’arte: ecco l’omaggio di Lucaalla città Il dialogo con il presidente di Illumia Marco Bernardi sulla vita, i cambiamenti, la malattia, le sfide da superare, si è trasformato in una vera e propria intervista-concerto, e, ricordastesso, “non cantavo ufficialmente in pubblico da prima del Covid”. Ecco dunque che i suoi più acclamati successi hanno accompagnato il filo narrativo: da “Luca lo stesso” a “Bologna è una regola”, a “Silvia lo sai”, fino a San Luca, il nuovo brano con Cesare Cremonini che ha già scalato tutte le classifiche.