Dal Barbarossa agli austriaci, fino a Sala. Le tante "liberazioni" di Milano

Davanti a Palazzo Marino, ieri, una volenterosa delegazione di Fratelli d’Italia ha srotolato uno striscione con la scritta: “Liberiamo”. Non sarebbe la prima volta. Ricapitolando, il Comune diè nato nel 1045 per liberarsi dalla dominazione ecclesiastica, dovuta all’alleanza fra il vescovo Ariberto da Intimiano e i valvassori. Nel 1162 si trattava invece di liberaredalla dominazione imperiale, dopo che Federicol’aveva sconfitta e rasa al suolo. Nel 1525 la batta di Pavia venne combattuta per liberaredalla dominazione francese, a seguito dell’invasione del ducato da parte di Francesco I di Valois-Angoulême. Quindi, dal 1701, anni e anni di guerra per liberareda un secolo e mezzo di dominazione spagnola. Nel 1796, ci volle l’ingresso trionfale di Napoleone da Porta Romana per liberaredalla dominazione austriaca;a che, nel 1815, il congresso di Vienna riuscì a liberaredalla dominazione napoleonica.