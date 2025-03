Formiche.net - Dagli F-35 ai satelliti, perché l’interconnessione Ue-Usa è sempre un punto di forza

L’annuncio italiano di forte implementazione del numero di velivoli F-35 in dotazione all’Aeronautica Militare è segnale forte ed apprezzabile: in questo modo l’Italia si colloca opportunamente al vertice operativo in ambito europeo per quanto riguarda le dotazioni di caccia di ultima generazione.Se però associamo questa notizia alle turbolenze che caratterizzano i rapporti tra Stati Uniti e membri europei della Nato, ecco che ne viene fuori uno scenario meritevole di qualche considerazione.Dobbiamo infatti partire da un elemento noto agli addetti ai lavori, nonché ribadito in un recente articolo di Marco Battaglia per Formiche: gli F-35 sono necessariamente operativi in modalità congiunta tra l’Aeronautica Militare della nazione che li schiera e la casa madre che li ha costruiti, (o fatti costruire) negli Stati Uniti.