Nuovasocieta.it - Da venerdì a Torino “Slavika”, il festival delle cultura slave

Da14 a domenica 16 marzo atorna, il primoitaliano dedicato alle culture, organizzato dall’associazionele Polski Kot, con il sostegno del Consolato della Repubblica di Polonia in Milano, dell’Istituto polacco di Roma, e con il contributo del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne dell’Università die di Arci.Nato nel 2015 da un’iniziativa di Alessandro Ajres, presidente del circolo polacco torinese fino al 2021, dal 2023 ilè tornato con un nuovo simbolo, quello della Rusa?ka, una figura mitologica riconducibile al folklore slavo e che incarna l’essenza spirituale del. A questa si affianca, per l’ottava edizione, il simbolo di un fiore, scelto non solo per rappresentare la vitalità della natura incontaminata, ma anche per simboleggiare la ricerca di un equilibrio nel rapporto tra l’umanità e il mondo naturale.