Da Ostia fino a Civitavecchia | la lotta dei Carabinieri contro la dispersione scolastica

, 11 marzo 2025- Al fine di contrastare i fenomeni della cosiddettae della devianza minorile, idelle Compagnie dipendenti dal Gruppo dihanno avviato un servizio straordinario dillo sugli Istituti scolastici presenti nei territori di competenza.In particolare, sono stati sottoposti a verifica gli Istituti tra, nonché nei Comuni a Nord di Roma (area di Bracciano, Monterotondo e lungo la via Cassia).Il bilancio dell’attività, durata un mese, in sinergia con tutti gli attori coinvolti nel contrasto al delicato fenomeno, dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, ai Dirigenti Scolastici dei vari plessi e i Sindaci, è di 141 Istituti Scolastici sottoposti a verifica (di cui in 38 sono stati rilevati minori con assenze ingiustificate), 122 studenti segnalati per ipotesi di, di età compresa tra i 6 e i 16 anni (rilevando un totale di 4939 gg di assenza da scuola, in mancanza di giustificato motivo) e 124 genitori deferiti in stato di libertà per inosservanza dell’obbligo dell’istruzione dei minori (fattispecie di reato, disciplinata dal nuovo art.