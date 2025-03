Sport.quotidiano.net - Da Old Trafford a New Trafford: il Manchester United cambia casa

, 11 marzo 2025 – Ilcambierà: sul proprio sito ufficiale, i red devils hanno annunciato l'intenzione dire lo stadio nel quale si svolgono le partitelinghe. I rossi didiranno addio all'Oldper fare spazio al New, un nuovo impianto da 100 mila posti. L'obiettivo della società, come confermato dal patron Sir Jim Ratcliffe, è quello di riqualificare l'area del quartiere sud dicon la costruzione del nuovo impianto, per questo ci sarà un aiuto anche dal governo inglese. La nascita del New, infatti, garantirà un beneficio economico di circa 7,3 miliardi di sterline all'anno, con la creazione di 92 mila posti di lavoro e circa 1,8 milioni di visitatori annuali nella zona dove sorgerà il nuovo impianto.