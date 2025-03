Agi.it - Da oggi online il nuovo sito di S.Giovanni in Laterano

Leggi su Agi.it

AGI - Èilinternet della cattedrale di Roma, l'arcibasilica papale di Sanin: basilicasan.va. Grandi fotografie e una grafica sui toni del rosso e del bianco danno il benvenuto al visitatore, che in questopotrà trovare sia informazioni di servizio - come orari e indirizzi - sia alcuni cenni storici non solo sulla basilica, ma su tutto il complesso del patriarchio: il Battistero, la Scala Santa, il Palazzo Lateranense e perfino l'ospedale San. "Anticamente dove c'era una basilica c'era anche un polo di carità e ospitalità", spiega don Stefano Cascio dell'Ufficio per le comunicazioni sociali della diocesi di Roma, che ha curato la realizzazione delportale con il Dicastero per la Comunicazione. Hanno collaborato alla stesura dei testi monsignor Andrea Lonardo, direttore dell'Ufficio diocesano per la catechesi, e le suore Missionarie della Divina Rivelazione, che da anni portano avanti percorsi di catechesi attraverso l'arte.