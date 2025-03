Lanazione.it - Da Minecraft alle aule che rendono la storia più affascinante. Al via Didacta: le novità

Firenze, 11 marzo 2025 - Anche il popolare videogiocopuò essere utile in chiave didattica. E poi visori 3d per ritrovarsi catapultati nella tomba di un Faraone o per ‘esplorare’ da vicino il corpo umano, e app che, grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, aiutano gli studenti a comprendere meglio argomenti poco capiti in classe. La scuola del futuro approda a Firenze con, da domani al 14 marzo alla Fortezza da Basso. L'edizione 2025 si distingue per le numeroselegatenuove tecnologie e ai nuovi approcci didattici, con oltre 2.300 eventi complessivi e 487 appuntamenti formativi. Intelligenza artificiale e nuove tecnologie Tra le proposte più innovative spicca un'app sviluppata dall'università telematica Indire, pensata per aiutare gli studenti a comprendere meglio gli argomenti meno chiari.