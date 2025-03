Spazionapoli.it - Da eroe dei tifosi alla Serie B spagnola: la parabola dell’ex Napoli è assurda

Leggi su Spazionapoli.it

davvero incredibile per un ex giocatore della SSC, entrato in modo particolare nel cuore deiazzurri: è da poco ufficiale il suo passaggio in seconda divisione.Negli anni sono stati tanti i giocatori che si sono ritagliati uno spazio importante nel cuore deidel. I medesimi, malgrado talvolta possano essere passati anche degli anni dal loro addiocittà epiazza, sono sempre ricordati con affetto. Ne è un simbolo, a tal riguardo, Dries Mertens, calciatore che più di tutti ha segnato con la maglia partenopea e che ha un legame davvero viscerale con tutta la città partenopea, così come viene dimostrato anche dscelta di chiamare suo figlio Ciro.Ma sono tanti gli ex che, anche con un semplice gol, sono divenuti davvero indimenticabili per i suppoters di fede azzurra.