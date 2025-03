Lanazione.it - Cus Pisa in festa: sei atlete convocate nella nazionale di hockey su prato

Leggi su Lanazione.it

, 11 marzo 2025 - Grandi soddisfazioni per il Cus, che celebra due importanti traguardi: seidell’susono statein, mentre la squadra femminile di calcio a 5 ha raggiunto la salvezza matematica in Serie B. SEI CUSSINE PER LA MAGLIA AZZURRA.giornata di lunedì 10 marzo si sono svolti due raduni territoriali per la selezione delle rappresentative italiane: a Torino per lafemminile senior e a Castello D’Agogna (PV) per la squadra Under 18. Ben quattro leper lamaggiore. Sono: Delfina Russo, attaccante italo-argentina di 26 anni che da due stagioni veste la maglia gialloblù. Accanto a lei ci sono Valeria Ciucci, centrale di 24 anni cresciuta nel vivaio cussino, e Margherita Rovini, ala di 25 anni che, oltre ad essere una colonna della squadra, allena anche i gruppi giovanili.