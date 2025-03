361magazine.com - Curfew: un mondo senza uomini?

Leggi su 361magazine.com

Domani ti svegli e improvvisamente hanno messo un coprifuoco solo per gli, durante le ore notturne, le donne possono uscire, glino, come ti sentiresti?Okay, lasciami spiegare.Qualche giorno fa, domenica 8 marzo, è stata la giornata internazionale della donna, spesso confusa con il termine “festa”, quando purtroppo, vista la differenza di trattamento posto tra donne e, in qualsiasi ambito della vita, da festeggiare c’è ancora ben poco.Ma torniamo a noi, l’incipit dell’articolo era la trama di una serie tv, appena uscita su Paramount Plus, e il titolo è:.Questa serie appena uscita ha creato un vero e proprio dibattito pubblico, chi la ama e dice che, con un modo satirico e uno stampo fantascientifico e distopico, è riuscita a raccontare un tema piuttosto attuale e a far luce su gravi problemi che noi donne dobbiamo affrontare tutti i giorni.