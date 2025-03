Crosetto “Al Parlamento chiederemo di colmare carenza forze armate”

Leggi su Ildenaro.it

ROMA (ITALPRESS) – “C’è unadi alcuneperchè noi abbiamo rifatto il modello quando si pensava che la guerra non sarebbe mai più tornata in Europa. Adesso va ricostruito invece in base a uno scenario che sta cambiando ogni settimana e non cambia purtroppo in meglio. Faremo una proposta alche tenga conto della possibilità di difendere il Paese da qualunque evenienza, anche nel caso di un disimpegno parziale degli americani dalla Nato in Europa”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido, ospite a “Cinque Minuti” su Rai1.– foto Ipa Agency –(ITALPRESS).L'articolo“Aldi” proviene da Ildenaro.it.