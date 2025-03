Crolla Wall Street su timori economia Usa ma per Casa Bianca realtà è altra

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 10 mar. (askanews) – Ilegati agli effetti della politica economica di Donald Trump hanno scosso la piazza finanziaria digenerando un crollo dei principali indici di riferimento. La caduta libera è iniziata presto, con tutti e tre i principali indici che hanno aperto in profondo rosso. Il Dow Jones ha chiuso in ribasso del 2,08%. Anche l’S&P 500 èto, lasciando sul terreno il 2,7%, mentre il Nasdaq, l’indice di riferimento per i titoli tecnologici, è andato in caduta libera a -4%, registrando il suo più grande calo giornaliero da settembre 2022. E’ stato un mese difficile per i mercati, con i tre principali indici che hanno azzerato i guadagni registrati dopo le elezioni presidenziali americane di novembre. Le vendite diffuse sono state generate principalmente daiper l’impatto dei dazi di Trump che, in un’intervista domenica ha detto che l’statunitense avrebbe vissuto “un periodo di transizione”, senza escludere il rischio di una recessione.