Crolla l’export al Sud la classifica delle regioni che esportano di più

I dati Istat sulle esportazionidel quarto trimestre del 2024 completano il quadro di tutto lo scorso anno, restituendo una situazione sostanzialmente statica rispetto al 2023. A livello nazionale,si è contratto dello 0,4%, ma ci sono grosse differenze tra le performancevarieitaliane.Se nel Nord i cali sono stati più contenuti, al Sud e nelle Isole il 2024 ha segnato un rientro dall’improvviso aumento della crescita deldel 2023. L’unica zona del Paese a non andare in negativo è però il Centro, soprattutto grazie all’apporto della Toscana.italiano nel 2024Il 2024 è stato un anno complicato per l’industria italiana. Il calo della produzione è riflesso nella flessione del, che ha caratterizzato tutto il Paese. Alcuni settori però hanno sofferto più di altri.