Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez minacciati | un bunker e più guardie del corpo per proteggersi

Roma, 11 marzo 2025 – Due star recluse. Negli ultimi mesi,e la sua compagnahanno dovuto affrontare una crescente preoccupazione per la loro sicurezza personale e quella dei loro figli. Secondo quanto riportato da diverse fonti (in primis la rivista portoghese Nova Gente), la coppia ha ricevuto “minacce sempre più violente e dettagliate” attraverso i social media, costringendoli ad adottare misure straordinarie per proteggere la loro famiglia. Il calciatore e la modella-influencer vivono a Ryad, dovegioca per il team Al Nassr nel campionato arabo, con un contratto faraonico., minacce e sicurezza Per far fronte alle minacce,hanno deciso di rafforzare significativamente il loro sistema di sicurezza. Hanno quindi assunto nuovedelche si aggiungono al team già esistente e si sono trasferiti in una villa dotata di une di un avanzato sistema di sorveglianza.