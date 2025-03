Crisi idrica in Puglia il piano per l' emergenza | Necessari 13 miliardi

Baritoday.it - Crisi idrica in Puglia, il piano per l'emergenza: "Necessari 1,3 miliardi"

Leggi su Baritoday.it

Laè "in" per la disponibilità. Oggi il Consiglio regionale si è riunito in seduta monotematica per affrontare il tema della. La giunta regionale ha illustrato la delibera suldivarata per fa fronte alla situazione.Le riduzioni di.