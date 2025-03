Quifinanza.it - Crisi Beko, ancora cassa integrazione e a Melano una settimana di stop totale

Europe torna a ricorrere agli ammortizzatori sociali, in risposta alle difficoltà che sta affrontando il mercato degli elettrodomestici, con gravi ripercussioni sui lavoratori degli stabilimenti italiani, in particolare a, frazione di Fabriano, e a Siena.A, dopo unadi lavoro a pieno ritmo, è tornata la. La sua durata dipenderà dalle esigenze produttive. E dal 25 al 31 marzo è previsto ilfermo produttivo con. Il sito di Fabriano rischia 226 esuberi. A Siena, dove sono a rischio 600 posti di lavoro, i sindacati chiedono la continuità della produzione nel prossimo biennio per evitare il collasso.I prossimi incontri frae sindacatiIntanto si continua a trattare: il braccio di ferro fra vertici aziendali e sindacati vede come prossimo appuntamento un tavolo di negoziazione fissato a Roma per il 14 e il 18 marzo, in entrambi i casi alle 10:30) con la mediazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.