CR7 è come il vino | più gol dopo che prima dei 30 anni

Roma, 11 marzo 2025 – Cristiano Ronaldo continua a scrivere la storia del calcio. Nonostante i 40di età compiuti lo scorso 5 febbraio, il portoghese continua a essere determinante e a infrangere record su record. Con la rete segnata ieri, valevole per il 2-0 temporaneo dell'Al-Nassr sul Esteghlal, Ronaldo è arrivato a quota 927 gol segnati in carriera. L'obiettivo della quadrupla cifra si avvicina, ora i gol che separano il portoghese dai 1000 gol sono “solo” 73, ma Ronaldo non vuole assolutamente mollare, e continua ad essere protagonista in tutte le gare che gioca. Il gol segnato ieri contro l'Esteghlal, inoltre, è importante anche per un altro motivo: Cristiano Ronaldo ha battuto nientemeno che la versione più giovane di sé stesso.dei trant', infatti, il fuoriclasse portoghese è andato a segno in 463 occasioni, mentre, proprio grazie alla rete di ieri, i gol segnatiil trentesimo anno di età da CR7 sono 464.