Covid-19 | studio italiano scopre legame tra genetica e resistenza al virus

Unocondotto da un gruppo multidisciplinare di scienziati guidato da Antonio Giordano, direttore dell’Istituto Sbarro di Philadelphia, e composto da epidemiologi, patologi, immunologi e oncologi, ha individuato un metodo statistico per identificare i pazienti più a rischio o, al contrario, quelli più protetti dal-19, partendo dallodelle molecole HLA, quelle responsabilità del rigetto dei trapianti in un individuo. “E’ dalla qualità di queste molecole – spiega all’ANSA Pierpaolo Correale, capo dell’Unità di Oncologia Medica dell’ospedale Grande Metropolitano ‘Bianchi Melacrino Morelli’ di Reggio Calabria – che dipende la capacità del nostro sistema immunitario di fornire una risposta immunitaria efficace, o al contrario di soccombere alla malattia”. In sostanza, spiegano, è questione di corredo genetico.