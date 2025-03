Ilrestodelcarlino.it - "Costretta a fare sesso e filmata di nascosto"

"E’ successo. Mi ha chiesto di farlo e poi mi hanno ripreso dalla finestra del bagno della stazione, dove mi avevano fatto entrare". Con grande coraggio nei giorni scorsi la 13enne che denunciò lo scorso anno di aver subito una violenza sessuale da parte dell’allora fidanzatino ha ripercorso quel terribile pomeriggio di abusi in stazione a Vignola. La minore, che all’epoca dei fatti aveva 12 anni, è stata sentita in forma protetta nell’ambito dell’incidente probatorio. Ora gli atti torneranno in procura e il pm titolare del fascicolo dovrà decidere se rinviare o meno a processo gli indagati. Si tratta di tre minori che all’epoca avevano tra i 15 e i 16 anni, residenti tra Modena, Savignano e Vignola: uno risponde di violenza sessuale aggravata e tutti di divulgazione di materiale pedopornografico.