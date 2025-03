Costituzione Hill e State Man Fall mentre Golden Ace fornisce lo shock il primo giorno

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-11 20:11:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione:Lorcan Williams lo ha descritto come il “migliordella sua vita” dopo aver cavalcatoAce per una vittoria drammatica nell’ostacolo del campione a Cheltenham questo pomeriggio.Il cavallo addestrato a Jeremy Scott è uscito come un estraneo 25-1 ma è rimasto abbastanza a lungo da capitalizzare come primae poi l’uomo di stato è andato giù.Ladiè caduta al quarto ultimo, lasciando in pole l’uomo di stato per mantenere il trofeo che ha vinto l’anno scorso, solo per il fantino Paul Townend per giudicare male l’ultimo e ha colpito il tappeto erboso quando è chiaro.L’uomo di stato cade finalmente!Ace vince un ridicolo trofeo di Champion Hurdle Challenge #Itvracing #CheltenhamFestival @williamslorcan pic.