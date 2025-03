Rompipallone.it - “Costa 75 milioni”: l’avvertimento alla Juventus, ora si fa dura

Leggi su Rompipallone.it

In vista di quella che si prospetta una nuova rivoluzione estiva, lariceveper il colpo: servono 75.La sconfitta con l’Atalanta, la peggiore nella storia dell’Allianz Stadium, rischia seriamente di essere la pietra tombale sull’avventura di Thiago Motta sulla panchina della. Oltre ai risultati, in linea in campionato ma decisamente scadenti nelle coppe, Motta rischia di pagare anche un feeling mai sbocciato con il mondo bianconero che già canta nostalgicamente il nome di Max Allegri.La prossima estate rischia di essere l’ennesimo anno zero della recente storia della, con un nome nuovo (o vecchio, tipo Conte) sulla panchina e con una rosa profondamente rivoluzionata. In particolare, si andrà certamentericerca di un nuovo centravanti visto che ormai il tempo di Dusan Vlahovic all’ombra della Mole sembra giunto agli sgoccioli.