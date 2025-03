Inter-news.it - Cosmi ricorda: «Inter, 1 solo gol subìto in Champions League. Silenzio inspiegabile!»

Serseha presentato il match trae Feyenoord, valido per il ritorno degli ottavi di finale di. L’allenatore italiano ha sottolineato un dato che viene sottovalutato da molti.IL RAGIONAMENTO – Sersesi è pronunciato a Radio TV Serie A sul prossimo incontro ditra l’e il Feyenoord. Con i nerazzurri in vantaggio di 2 gol, dato il risultato dell’andata, l’allenatore italiano si mostra fiducioso riguardo il loro passaggio ai quarti: «Se la partita d’andata fosse stata con un risultato diverso, sicuramente i pensieri dell’sarebbero stati differenti. Certo, i nerazzurri non sottovaluteranno la partita, ma il pericolo ci sarebbein caso di golimmediatamente. L’è più forte, può anche recriminare di aver sbagliato un rigore.