Cos’è il Football Video Support il mini-Var che la FIGC vuole introdurre in Serie C e in Serie A Femminile

Leggi su Sportface.it

Un-Var. Con meno telecamere, e quindi meno costi, ma anche senza arbitri al monitor: in pratica sarebbero le squadre e il direttore di gara a decidere (con limitazioni) quando usarlo. Si chiamaed è il sistema che lavorrebbeinC e inA femle, due campionati che non hanno ancora conosciuto (se non nei playoff e nei playout nel caso della ‘C’) la tecnologia in campo. Lo ha reso nota la stessa Federcalcio, che rende noto di aver scritto alla Fifa e alla Ifab di includere C e femle (oltre alla ‘D’ in futuro) nella sperimentazione dell’FVS. “Il desiderio di rendere il calcio sempre più moderno e attrattivo per un maggior numero di persone oltre al successo dei test portati avanti nel futsal grazie alla disponibilità dell’AIA e della Divisione Calcio a 5 – le parole di Gravina – ci hanno convinti ad ampliare il campo d’applicazione di uno strumento tecnologico di grande aiuto agli arbitri nelle competizioni dove l’investimento economico del VAR non è sostenibile”.