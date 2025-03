Formiche.net - Cosa significa per gli Stati Uniti l’operazione Panama

Sono bastate poche settimane a rimodellare a immagine e somiglianza degliil business delle spedizioni globali via mare. Tutto è partito dal Canale di, che insieme a Suez, è uno dei fulcri del commercio marittimo mondiale. Blackrock, uno dei più grandi fondi al mondo e l’armatore italiano Gianluigi Aponte hanno comprato dalla cinese CK Hutchison la maggioranza dei porti su entrambi i lati del Canale di, che vale 22,8 miliardi di dollari, porterà i porti chiave sotto la proprietà aziendale americana.L’accordo, ha fatto notare il Wall street journal, è stato raggiunto in appena un mese, un lasso di tempo insolitamente rapido per un’operazione di questa portata. Lo stesso BlackRock, gestore patrimoniale più grande al mondo, sembra voler tornare nelle grazie dei repubblicani e il recente acquisto dei due porti situati sulle due sponde del Canale dipotrebbe essere un passo in questa direzione.