Cultweb.it - Cosa ne sarà di Michele di Un posto al Sole (che adesso sembra Ghost): ecco le anticipazioni

Leggi su Cultweb.it

Unal, la soap opera che da quasi trent’anni tiene compagnia al pubblico di Rai 3, non ha mai lesinato sui colpi di scena, ma in questi giorni sta tenendo col fiato sospeso i fan per le sorti di uno dei personaggi più amati,Saviani (Alberto Rossi). Il giornalista di Radio Golfo lotta tra la vita e la morte dopo che il primario Daniele Fusco (Marco Mario De Notaris) ha tentato di colpire la figlia Rossella (Giorgia Gianetiempo). Il medico, in piena crisi psicotica dopo la denuncia per molestie sessuali da parte della giovane dottoressa, si era presentato al San Filippo con l’intento di ucciderla.è riuscito a impedire il peggio, riportando però gravissime ferite. In un’esperienza di pre-morte, l’anima dell’uomo si è astratta dal corpo e, vagando come uno spirito tra le corsie dell’ospedale, incrocia un’altra misteriosa donna.