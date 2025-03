Liberoquotidiano.it - "Cosa mi compro domani mattina per mostrare la mia fiducia in Musk": incredibile Donald Trump

Il crollo in Borsa di Tesla portaa correre in soccorso a Elon. Per il presidente americano il magnate "sta rischiando per aiutare la nostra nazione e sta facendo un grande lavoro". Per questo - spiega su Truth Social - "andrò a comperare una nuova Tesla, perlae il sostegno in, veramente un grande americano". Dietro la decisione del tycoon una giornata, quella di ieri, di grande turbolenza per tutta Wall Street. I mercati hanno subito la volatilità causata dai dazi imposti dal capo della Casa Bianca. Ecco allora che anche la casa automobilistica statunitense ha dovuto pagarne il prezzo e ha perso il 15 per cento, esaurendo completamente i guadagni ottenuti dopo la vittoria elettorale di. Nel suo post, il presidente accusa gli estremisti di sinistra che starebbero lavorando "per colludere illegalmente e boicottare Tesla", per "attaccare e danneggiare Elon e tutto quello che rappresenta".