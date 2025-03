Cosa fare se un sito non si apre con codice errore

Leggi su .com

Mentre si naviga su internet può capitare che unnon sie, dopo un'attesa più o meno lunga, compare una pagina di.L', quasi sempre, ha une una breve descrizione utile a capire perchè quelnon si: può darsi sia untemporaneo, può darsi sia unnon più esistente o una pagina che è stata rimossa, può darsi sia un avviso di sicurezza oppure che ci sia una censura nazionale che impedisce di aprirlo dall'Italia o da un altro paese.Anche se ogni browser visualizza le pagine diin modo diverso, quando non si riesce ad aprire e caricare un certointernet, i diversi tipi di pagine dihanno sempre lo stesso significato che vale la pena sapere per evitare di perdere tempo o per risolvere il problema di connessione.LEGGI ANCHE: Risolvere problemi di connessione Internet e di rete sul PCPerché unnon si? I motivi principali1) Problemi di connessione a internetSe la tua connessione non funziona, il browser non può "parlare" con ilche vuoi visitare.