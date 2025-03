Metropolitanmagazine.it - Cosa fa oggi Claudia Koll? Dai film di Tinto Brass alla conversione religiosa

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Classe 1965,Maria Rosaria Colacione, nota come, ha rappresentato a lungo una delle donne più seducenti del mondo dello spettacolo italiano. Nata a Roma in una famiglia italo-romena, da giovane ha intrapreso la Facoltà di Medicina, ma dopo 4 anni interruppe gli studi per dedicarsi a quella che era sempre stata la sua grande passione fin da ragazzina. Dopo varie esperienze a teatro, ha l’opportunità di approdare al cinema grazie a, che nel 1992 la scrittura per ilCosì fan tutte. Quello sarà il punto di partenza di una carriera fatta di grandi soddisfazioni, con vari ruoli per il cinema (Miracolo italiano, Uomini sull’orlo di una crisi di nervi, Cucciolo, Petali di rosa) e la tv (Il giovane Mussolini, Linda e il brigadiere, Valeria medico legale). A distanza di tantissimi anni peròparlando di “Così fan tutte”, ildiche l’ha lanciata come nuova sex symbol del cinema italiano ha dichiarato: “io non sono quel tipo di donna che ha presentato questo, quindi ho dovuto tanto lavorare su me stessa.