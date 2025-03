Formiche.net - Cosa contiene lo scudo democratico di Calenda contro le ingerenze straniere

Carlo, leader di Azione, ha presentato ieri la sua proposta di legge ribattezza “”. L’obiettivo della legge, ha spiegato, è “contrastare leche si manifestano attraverso propaganda e manipolazione del dibattitodi un Paese. Prima di tutto attraverso l’istituzione di comitati di analisi per contrastare la disinformazione”. La proposta prevede il coinvolgimento dell’Agcom, di “esperti tecnici terzi” e dell’intelligence, “perché noi dobbiamo essere in grado di capire le manipolazioni che avvengono sui social attraverso l’intelligenza artificiale”, ha dichiarato ancora.A spiegare la legge proposta è stato il senatore Marco Lombardo, l’estensore della stessa. È prevista l’istituzione di un “Comitato di analisi per contrastare la disinformazione, garantire la trasparenza dei finanziamenti per contrastare legrazie al doppiollo di Agcom e Dis, attraverso una alleanza pubblico e privato che informa sulle minacce rilevate.