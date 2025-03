Udine20.it - Corso per disoccupati: Principi di Digital Marketing

Come partecipare?Le persone disoccupate possono accedere ai corsi del programma PIAZZA GOL rivolgendosi al Centro per l’impiego.Perchè partecipare?Il, di livello ENTRY, ha l’obiettivo di porre le basi delformando una figura in grado di rispondere in modo efficace alle nuove esigenze comunicative, lavorando ad hoc su strategie elaborate sulla base degli obiettivi didi una azienda, programmando le relative azioni che serviranno per la generazione dei lead e per la conversione in clienti.Ilsi pone inoltre l’obiettivo di aggiornare le competenze delle persone che già operano in azienda nell’ambito del, offrendo loro una opportunità di approfondimento della suadeclinazione “”.Che cosa si farà?Ilsi sviluppa con riferimento al Repertorio dei Settori Economico Professionali della Regione FVG.