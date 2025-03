Udine20.it - Corso per disoccupati: Career Guidance per il lavoro che cambia

Leggi su Udine20.it

Come partecipare?Ilè rivolto a persone occupate che per iscriversi possono rivolgersi direttamente all’ente organizzatore, presso i recapiti indicati qui sotto.Perchè partecipare?Ilconsente di acquisire competenze trasversali (soft skills) necessarie per navigare con successo in un mercato delin costante evoluzione. Il permira a definire gli obiettivi professionali dei partecipanti, facendone emergere capacità e risorse.Che cosa si farà?All’interno delsi acquisiranno le conoscenze e le competenze per:Comprendere e gestire emozioni, pensieri e comportamenti per sviluppare una riflessione su sé stessi e la capacità di valutazione/autovalutazione.Contenuti:– Mercato delmento in atto– Soft skills per l’occupabilità–re punto di vista: creatività e principi di pensiero sistemico– Sviluppo professionale/di carriera e contesto di vitaChi può partecipare?Per partecipare ai corsi del Catalogo Soft Skills PIAZZA GOL è necessario avere la residenza o il domicilio in Friuli Venezia Giulia.