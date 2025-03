Agi.it - Corruzione e truffa Servizio Sanitario, nei guai i medici della Asl Napoli 1. 50 euro a certificato

Leggi su Agi.it

AGI - Associazione per delinquere finalizzata al falso ideologico e materiale,, eaggravata in danno delnazionale. Sono le contestazioni mosse dal gip dia 70 indagati trae Salerno destinatari di misure cautelari in corso di esecuzione. Tra i 70 destinatari di misure cautelari emesse dal gip di(19 in carcere e 51 ai domiciliari) per ipotesi di reato diverse tra cui, peculato ealnazionale, ci sonodell'Asl1, imprenditori del settore delle pompe funebri e dipendenti del Comune di. Gli inquirenti contestano anche il reato di associazione a delinquere perché il gruppo ha creato un sistema che in tutta la città ha creato una rete offriva servizi che andavano dai certificatiche attestavano che un defunto era deceduto a casa a false patologie per avere il tagliando che consente di parcheggiare nelle aree per invalidi.