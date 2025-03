Oasport.it - Coppa Davis, Djokovic giocherà lo spareggio per salvare la Serbia? Definiti i playoff, incroci vibranti

Leggi su Oasport.it

L’Italia è qualificata di diritto ai quarti di finale della, dopo aver alzato al cielo l’Insalatiera per la seconda volta consecutiva e dopo aver acquisito il diritto di ospitare gli atti conclusivi della massima competizione per Nazionali di tennis maschile. Le Finals si disputeranno a Bologna dal 18 al 23 novembre, ma le altre sette partecipanti non si conoscono ancora: emergeranno dai quattordici match che si disputeranno tra il 12 e il 14 settembre.Contemporaneamente si svolgeranno anche i: chi li vince conserva la permanenza o acquisisce la promozione nel World Group I, mentre chi li perde scivolerà o rimarrà in quella che in passato veniva chiamata Serie B. Si è svolto un sorteggio per determinante gli accoppiamenti di questi tredici incontri, a cui parteciperanno alcune formazioni di grande rango.