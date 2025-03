Anteprima24.it - Controllo del territorio, raffiche di perquisizioni tra i rioni e Mercogliano

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiNegli ultimi giorni e dalle prime ore di oggi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno intensificato le attività didel, eseguendo numeroselocali e personali, anche con l’ausilio di unità cinofile per la ricerca di armi. Tali iniziative si inseriscono anche nel piano straordinario didelsvolto sulla base delle indicazioni date dal Prefetto di Avellino, Dr.ssa Rossana Riflesso.In tale contesto, da questa mattina sono in corsoe controlli sia presso abitazioni che in locali commerciali di alcunidella Città e di. Nel corso delle operazioni sono già state rinvenute, tra l’altro, armi che, seppur di libera vendita, erano state private del “tappo rosso” che ne indica la natura non letale, presentandosi così come esatte riproduzioni di armi vere.