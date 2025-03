Ilgiorno.it - Contro la violenza sulle donne. I ragazzi e il loro murale speciale

Unla, Arcore lancia il concorso per licei artistici e istituti d’arte della zona: 2.500 euro per il progetto, opera pronta per il 25 novembre. "Lo spazio sarà scelto in sintonia per il disegno vincitore - spiega Evy De Marco, assessore alla Cultura - è il nostro lungo 8 Marzo, che così durerà tutto l’anno". Doppio lo scopo dell’iniziativa: "Accendere il faro su un fenomeno che dobbiamo contrastare con ogni mezzo e soprattutto con l’educazione - aggiunge -. Vogliamo ribadire la sacralità della vita attraverso l’arte. E a farlo saranno i giovani". "L’arte al servizio della donna e delle nuove generazioni", la Giunta ci crede e lancia la competizione culturale. È una sorta di lezione sul campo per la parità e per le relazioni sane. "Concetti che non devono rimanere astratti ma, al contrario, devono essere calati nella vita di tutti i giorni".