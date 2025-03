Bergamonews.it - “Contro la povertà e per la pace”: le idee della Fnp Cisl per uscire dalla crisi

Leggi su Bergamonews.it

Secondo i datiCaritas, un bergamasco su dieci vive inassoluta, l’8% di chi lavora non ce la fa ad arrivare a fine mese. Non cambiano le prospettive se a parlare è l’Inps: un anno fa erano 11.513 i Bergamaschi interessati a Rdc/Pdc. E ancora, negli anni dal 2019 al 2023 sono aumentate del 40,7% le persone che si sono rivolte ai centri di ascolto Caritas per essere supportati.“Sono dati allarmanti che non devono a nostro parere lasciare nessuno indifferente e invece l’intervento dello Stato su questo fronte è venuto meno dopo la cancellazione del Reddito di Cittadinanza. Indubbiamente questa misura, che a sua volta era subentrata al REI, aveva delle contraddizioni, si prestava a furbate e speculazioni, ma andavano contrastate queste non cancellato uno strumento di intervento e sostegno sociale, per altro presente in tutti i paesi europei”.