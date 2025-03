Ilgiorno.it - Contro il guard-rail in A1: "Ho avuto un mancamento"

Accusa un giramento di testa alla guida e finisceildell’autostrada. Paura sulla tratta che collega il Milanese al Lodigiano. Alle 14.08 di ieri, un uomo di origini straniere, residente a San Donato Milanese, K.A. AL.S di 45 anni, viaggiava lungo l’autostrada del Sole in direzione Milano quando, all’altezza ddi Lodi Vecchio, ha improvvisamente perso illlo del veicolo ed è finitola barriera laterale in metallo. Sul veicolo non c’erano altre persone. Il malcapitato ha raccontato ai soccorritori di averun giramento di testa. Malore che avrebbe quindi provocato l’incidente. La sua utilitaria è andata completamente distrutta nella parte frontale. All’arrivo del soccorso sanitario, l’uomo è stato trovato seduto, fuori dell’abitacolo. Inizialmente, visto il violento impattoil, era stato allertato l’elisoccorso.