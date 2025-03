Notizie.com - Conto corrente, occhio se hai una carta Mastercard: cosa sta succedendo

Le carte come larappresentano oggi il veicolo principale di pagamento e trasmissione di denaro, ma sono strumenti sicuri?9 marzo 2025, una data che in tanti ricorderanno, in tutto il mondo. Centinaia di migliaia di consumatori, infatti, hanno temuto che qualcuno avesse svuotato o compromesso il loro. E tutti costoro erano accomunati dall’uso di una. Parliamo di uno dei circuiti di pagamento più diffusi al mondo, attivo in più di duecentodieci Paesi.se hai unasta– notizie.comDa tempo, infatti,è leader nei pagamenti contactless e digitali. E tantissimi hanno già adottato il tap-to-pay o hanno integrato lanei loro portafogli digitali. Anche molte carte prepagate o di debito sfruttano di fatto il circuito gestito dalla multinazionale americana fondata nel 1966 a Purchase, New York.