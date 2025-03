Sololaroma.it - Conto alla rovescia per Athletic Bilbao-Roma: le info per i tifosi diretti al San Mames

Dopo la fondamentale vittoria in campionato contro l’Empoli, laè tornata a focalizzarsi sull’Europa League e sulla gara di ritorno degli ottavi di finale con l’in programma giovedì. I giallorossi ripartiranno dal 2-1 conquistato all’Olimpico e per centrare il passaggio al turno successivo avranno a disposizione due risultati su tre.Il comunicato dellaPer dare tutte lermazioni necessarie aiche si recheranno al San, laha diramato il classico comunicato ufficiale.Invio dei biglietti“L’ASrma che i biglietti acquistati per la partita sono stati inviati nella serata di lunedì da parte del sistema ticketing dell’Club. Per facilitare la ricerca della mail in tutte le cartelle della propria casella di posta elettronica, si ricorda che il mittente è entradas.