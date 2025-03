Juventusnews24.com - Continassa Juve: tornano ad allenarsi i bianconeri, ecco su cosa si sono concentrati oggi! Tre giocatori si sono allenati a parte

Il gruppo si è ritrovato questa mattina al Training Center della Continassa: il programma della seduta ha previsto, dopo la fase di riscaldamento, un lavoro specifico finalizzato al possesso del pallone. Domani doppia sedura, in campo al mattino e in palestra al pomeriggio. Come appreso da Juventusnews24, ancora lavoro personalizzato per Savona, Conceicao e Rouhi: i tre bianconeri rimangono in dubbio per Fiorentina-Juve e saranno rivalutati nei prossimi giorni. Infortunati: il punto dall'infermeria. Milik: intervento al menisco mediale del ginocchio sinistro.