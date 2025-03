Lopinionista.it - Conte: “Tra ottobre e gennaio luce e gas sono costati 800 euro”

ROMA – “Frai cittadini hanno speso in media (in media!) circa 800sue gas, con un aumento molto significativo delle spese. Il governo Meloni è stato a guardare per mesi mentre le famiglie si svenavano, tagliando le buste paga dei cittadini a basso reddito e mettendo la miseria di 1e 80 sulle pensioni minime. Poi hanno fatto un decretino sulle bollette in ritardo di mesi e mesi, con briciole per famiglie e imprese. Meloni ha firmato vincolipei che ci strangolano su aiuti ai cittadini, sanità, scuola. Si è però battuta inpa per ottenere da Von der Leyen di far saltare i vincoli su maggiori spese in armi, fino a 30-35 miliardi in più, che finiranno nella già ricche tasche dell’industria militare, soprattutto colossi statunitensi. L’elmetto le ha dato alla testa.