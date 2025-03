Ilfattoquotidiano.it - Conte sulla manifestazione del 15 marzo: “Le istituzioni Ue sono a favore del riarmo, non si può manifestare per questa Europa”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Oggi“persignificaper questo piano di. Questo è il tema”. Lo afferma il leader del M5S Giuseppe, a margine della plenaria a Strasburgo, in riferimento alladel 15chiesta dall’editorialista di Repubblica ed ex direttore di Cuore Michele Serra. “Per quanto riguarda la piazza del 15– precisa– ho apprezzato l’intervento di Michele Serra, il quale ha chiarito qual è la sua posizione personale contro questo piano die questo veramente gli fa onore. Ma io oggi ero qui, noi oggi abbiamo assistito a un dibattito in cui leeuropee, Ursula von der Leyen, c’era anche Antonio Costa, il presidente del Consiglio Europeo, la maggioranza di tutti i parlamentari siespressi adel”. Per, “i nostri cittadini non posoggi essere sottoposti a un’ambiguità, all’incertezza di una piazza dove sicuramente il promotore ha una buona fede e ha una sua opinione personale.