Spazionapoli.it - Conte recupera un infortunato per Venezia-Napoli: come stanno Anguissa, Mazzocchi e Neres

Dopo il ritorno alla vittoria in campionato, Antoniouna pedina in vista della trasferta contro il: eccogli infortunatiIlè stato costretto a cambiare pelle nel corso delle ultime settimane, in un momento di profonda difficoltà. La formazione azzurra si è vista perdere prima Kvaratskhelia, e ha risposto benissimo sul campo. Poi sono venuti meno in sequenza Olivera, Spinazzola,e persino, che in alcune gare ha giocato a sinistra per ovvia emergenza.Una maledizione ha colpito. Ma l’allenatore,spesso ha ripetuto in questi giorni, ha fatto di necessità le proprie virtù. Ilha riscoperto il 3-5-2 e dopo l’infortunio di, fermato da un problema al soleo, ha puntato sul doppio play con Gilmour e Lobotkamporaneamente in campo.