Ilfattoquotidiano.it - Conte: “Piano di riarmo di Von der Leyen è sbagliato e privo di razionalità politica. Governanti subalterni a Washington”

“Crediamo sia importante manifestare nostra contrarietà a quello che riteniamo unassolutamentedi qualsiasie militare per chi è vessato su questo fronte. Stiamo parlando di un’Europa deficitaria sulpolitico, che ha abbandonato la strategiae ha abbracciato quella militare, convinta di poter battere la Russia suldel conflitto armato”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe, intervenuto in collegamento all’incontro l’incontro Gea. Guerra, conflitti e crisi, promosso da Aster a Roma, al quale ha partecipato anche Massimo D’Alema. “Dobbiamo prendere atto di questo fallimento. I nostri governati hanno scelto latà a. Noi stiamo andando a Strasburgo per affermare in sede europea no alle armi.