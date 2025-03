Spazionapoli.it - “Conte per vincere subito”, la proposta che allontana il tecnico dal Napoli

A pochi mesi dalla fine della stagione e nel pieno della lotta Scudetto, lacheAntoniodalAntonioha un contratto di tre anni con il. Tra pochi mesi volge al termine la sua prima stagione in azzurro. L’obiettivo non è stato ancora raggiunto aritmeticamente, ma in realtà la squadra sta facendo un lavoro che va ben al di là delle aspettative.La società ha chiesto al mister di centrare l’Europa. Qualche settimana fa,ha sottolineato che anche la Conference League sarebbe rientrata tra gli obiettivi. Ma in realtà, tutto il gruppo punta al ritorno in Champions League, dopo un anno di stop dalle competizioni europee a causa del decimo posto dello scorso anno. E nel frattempo la piazza sogna anche lo Scudetto.In un momento magico, il futuro dialpassa quasi in secondo piano, mentre da Torino spingono per il ritorno delpugliese.