Ilnapolista.it - Conte, l’emergenza lo ha spinto a creare un Napoli Zelig: è Gilmour l’ultima scoperta

Leggi su Ilnapolista.it

lo haunLa Gazzetta dello Sport si sofferma sulle mille facce del, sui continui cambiamenti che Antonioè stato costretto a fare per ovviare a problemi che di volta in volta si sono presentati.Scrive la Gazza con Vincenzo D’Angelo:è sempre stato un rivoluzionario del pallone, un attento studioso all’evoluzione del gioco. Ma non gli era mai capitato di cambiare così tanti abiti alla propria creatura.Oltre a Raspadori, l’uomo del momento è l’altro scozzese, quello meno utilizzato fin qui. Billyda due partite trascina il, con dinamismo e geometrie che non vanno a raddoppiare quelle di Lobotka bensì aggiungono imprevedibilità alla manovra. Lobo è un amante del fraseggio nello stretto e nel presidio delle linee di passaggio, Billy aggiunge cambi di gioco, ritmo e duelli corpo a corpo.