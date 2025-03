Juventusnews24.com - Conte Juventus (Gazzetta), il sogno dei tifosi può diventare realtà? Dalla difesa a tre al DNA bianconero: come cambierebbe la Juve con lui

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24), ildeipuò: tutte le caratteristiche sull’ex allenatoreTra gli allenatori accostati alla panchina dellac’è anche Antonio, attuale mister del Napoli. Nel caso in cui i bianconeri cambiassero il tecnico nella prossima stagione,riportato da Ladello Sport, ildeiè quello di vedere l’ex calciatore e allenatore nuovamente in.La rosa si potrebbe ben adattare all’allenatore: la possibilea tre ma soprattutto far crescere il gruppo con i nuovi arrivati che non hanno ancora mostrato le loro qualità oltre al dna.Leggi sunews24.com