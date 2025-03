Spazionapoli.it - “Conte ha indicato quattro nomi a Manna”: svelate in diretta le richieste sul mercato

Leggi su Spazionapoli.it

Quest’oggi sono arrivati nuovi retroscena suldella SSC Napoli: svelati inche Antonioavrebbeal direttore dell’area sportiva Giovanni.Archiviata l’importante vittoria contro la Fiorentina nell’ultimo turno del campionato di Serie A, disputatosi in una cornice, quella dello stadio Diego Armando Maradona, davvero emozionante, in casa Napoli si pensa al prossimo impegno contro il Venezia. L’ambizione è quella di accorciare su almeno una tra Atalanta e Inter, che si affronteranno nel prossimo turno in uno scontro d’alta classifica molto atteso. In caso di risultato positivo, gli uomini di Antonioguarderebbero sicuramente con più serenità il big match del Gewiss Stadium.Ciò che è fuori discussione, in ogni caso, è una squadra, quella partenopea, apparsa in netta crescita in occasione delle ultime uscite.