Conte, come i fuoriclasse, sente l'odore del sangue. Il campo è una cosa, il futuro un'altra

del. Ilè una, ilEhhh sono ancora qua, ehhh già. Cosi canta Vasco Rossi. Antoniosi unisce al coro. Anzi è il frontman di questo Napoli, e lo ricorda: nonostante tutto siamo ancora qua: eh già. L’attuale stagione del Napoli non è un corso di sopravvivenza sportiva. È sopravvivenza vera e propria. Qualità che mai erano state mostrate al sostanzialmente incompetente pubblico napoletano. Amante di altro. Amante del vuoto e delle bugie novantuniste. Ci ha lasciati basiti il finale in apnea più del pubblico che del Napoli. La Fiorentina dopo il 2-1 non ha sostanzialmente tirato in porta. Il Napoli si è difeso ordinatamente senza soffrire più di tanto. Meret di fatto non ha effettuato nel secondo tempo un intervento che fosse uno.